Son Dakika Haberleri: Ardahan'da şiddetli yağış
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Ardahan'da şiddetli yağış

24 dakika önce

Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşama doğru aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Özellikle kent merkezinde etkisin gösteren sağanak karşısında vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Gök gürültü ve şiddetli rüzgarın da etkili olduğu sağanak karşısında vatandaşlar korunmak için çaba gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:40 Kaynak: AA
Ardahan, Güncel
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