Ardahan'da şiddetli yağış
24 dakika önce
Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Ardahan
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:40 Kaynak: AA
'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşama doğru aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Özellikle kent merkezinde etkisin gösteren sağanak karşısında vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Gök gürültü ve şiddetli rüzgarın da etkili olduğu sağanak karşısında vatandaşlar korunmak için çaba gösterdi.
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