Ardahan'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Ardahan'da düzenlenen operasyonda 2 silah ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 tepsi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kentteki bazı araç ve adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 2 silah ve bunlara ait mühimmat ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 tepsi ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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