Ardahan'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Ardahan'da düzenlenen operasyonda 2 silah ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 tepsi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kentteki bazı araç ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 2 silah ve bunlara ait mühimmat ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 tepsi ele geçirildi.