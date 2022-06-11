Ardahan'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Ardahan'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

11.06.2022 10:44
Ardahan'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Ardahan'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Ardahan'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ardahan merkeze bağlı Yeni Mahalle'de aralarında daha önceden husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan H.Ç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin 12 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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