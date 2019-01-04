Ardahan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 7 Yaralı

Ardahan
'da husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Karagöl Mahallesi
Arka Sokak'taki bir kahvehanede, aralarında husumet bulunan 2 grup tartışma başladı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda 8 kişi yaralandı.
Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fermani Çelik (46) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan 7 kişiden birinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis
ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.