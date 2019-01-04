Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 7 Yaralı

Ardahan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 7 Yaralı

1 saat önce

Ardahan'da husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ardahan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 7 Yaralı, System.String[]
Ardahan'da husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Karagöl Mahallesi Arka Sokak'taki bir kahvehanede, aralarında husumet bulunan 2 grup tartışma başladı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda 8 kişi yaralandı.

Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fermani Çelik (46) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 7 kişiden birinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:51 Kaynak: AA

Karagöl Mahallesi, Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 6 Yaralı Son Dakika! CHP'de Parti Meclisi Toplandı; Bursa, Mersin, Kahramanmaraş, Van, Iğdır ve Kütahya Adayları Onaya Sunuldu

Bakan Kurum'dan Poşette Reklam Tartışmalarına Yanıt: Usul ve Esasları Yayınlayacağız İran, Atlas Okyanusu'nun Amerika Kıyılarına Savaş Gemileri Göndereceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 14:29:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 7 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]