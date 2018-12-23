Ardahan'da Sis
4 saat önce
- Soğuk ve sisten genel görüntü Ardahan kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
- Soğuk ve sisten genel görüntü Ardahan
kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis ve soğuk havadan dolayı kentte kırağı oluştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:29 Kaynak: AA
Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 222'ye Yükseldi
Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi
İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu
Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu