Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Sis

Ardahan'da Sis

4 saat önce

- Soğuk ve sisten genel görüntü Ardahan kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

- Soğuk ve sisten genel görüntü Ardahan kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis ve soğuk havadan dolayı kentte kırağı oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:29 Kaynak: AA

Sabah, Ardahan, Güncel
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