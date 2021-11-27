Sis ve buzlanma kazaya sebep oldu - Son Dakika

Ardahan'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve buzlanmanın oluştuğu kara yolunda seyreden yüklü tır devrildi.
Göle ilçesinde Ardahan-Kars- Erzurum bağlantılı çevre yolunun Ardahan Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AR 978 plakalı kereste yüklü tır, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Trafik ekipleri, bölge genelinde buzlanma ve sisin ulaşımı aksattığını, bu nedenle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
Kaynak: AA
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