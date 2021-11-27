Sis ve buzlanma kazaya sebep oldu - Son Dakika

Sis ve buzlanma kazaya sebep oldu

Ardahan'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve buzlanmanın oluştuğu kara yolunda seyreden yüklü tır devrildi.

Ardahan'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve buzlanmanın oluştuğu kara yolunda seyreden yüklü tır devrildi. Göle ilçesinde Ardahan-Kars- Erzurum bağlantılı çevre yolunun Ardahan Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AR 978 plakalı kereste yüklü tır, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Trafik ekipleri, bölge genelinde buzlanma ve sisin ulaşımı aksattığını, bu nedenle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Son Dakika

AK Partili vekil faiz indirimini ve doların yükselmesini şu sözlerle savundu: Dolar 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!

Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!

Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!

20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!

Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!

Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı

İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!