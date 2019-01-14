Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Sis ve Buzlanma Ulaşımı Aksatıyor

Ardahan'da Sis ve Buzlanma Ulaşımı Aksatıyor

1 saat önce

Ardahan'da buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Ardahan'da Sis ve Buzlanma Ulaşımı Aksatıyor, System.String[]
Ardahan'da buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kent merkezinde hava sıcaklığının akşama doğru düşmesiyle yoğun sis ve pus oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Soğuk havanın etkisiyle buzlanmanın yaşandığı yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücüler, kent merkezinin yanı sıra, Ardahan- Artvin ve Ardahan- Kars kara yolunun giriş noktasında yoğunlaşan sise karşı uyarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:37 Kaynak: AA

Ardahan, Güncel
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