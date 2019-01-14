Ardahan'da Sis ve Buzlanma Ulaşımı Aksatıyor
1 saat önce
Ardahan'da buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
Ardahan
'da buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
Kent merkezinde hava sıcaklığının akşama doğru düşmesiyle yoğun sis ve pus oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Soğuk havanın etkisiyle buzlanmanın yaşandığı yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sürücüler, kent merkezinin yanı sıra, Ardahan- Artvin
ve Ardahan- Kars
kara yolunun giriş noktasında yoğunlaşan sise karşı uyarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:37 Kaynak: AA
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