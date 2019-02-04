Ardahan'da Soğuk Hava
37 dakika önce
- Ardahan'ın Göle ilçesinden görüntü Konuşan vatandaş Kırağı tutmuş ağaç ve araçlardan görüntü ArdahanDondurucu soğukların yaşandığı Ardahan'da sis etkili oldu.
- Ardahan
'ın Göle
ilçesinden görüntü
Konuşan vatandaş
Kırağı tutmuş ağaç ve araçlardan görüntü Ardahan
Dondurucu soğukların yaşandığı Ardahan'da sis etkili oldu.
Özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis ve soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollardaki buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:44 Kaynak: AA
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