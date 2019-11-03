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Ardahan'da soğuk hava

6 saat önce

Radyatörü donan araçtan görüntü Vatandaşlardan görüntü Araç sahibinin konuşması Kırağı tutan yaprak ve araçlardan görüntü ARDAHAN - Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da birçok aracın radyatörü dondu.

Radyatörü donan araçtan görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Araç sahibinin konuşması

Kırağı tutan yaprak ve araçlardan görüntü ARDAHAN - Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da birçok aracın radyatörü dondu.

Ardahan'da soğuk hava

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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