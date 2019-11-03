Ardahan'da soğuk hava
6 saat önce
Radyatörü donan araçtan görüntü Vatandaşlardan görüntü Araç sahibinin konuşması Kırağı tutan yaprak ve araçlardan görüntü ARDAHAN - Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da birçok aracın radyatörü dondu.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:54 Kaynak: AA
Radyatörü donan araçtan görüntü
Vatandaşlardan görüntü
Araç sahibinin konuşması
Kırağı tutan yaprak ve araçlardan görüntü ARDAHAN - Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da birçok aracın radyatörü dondu.
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