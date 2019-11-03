Ardahan'da soğuk hava

Radyatörü donan araçtan görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Araç sahibinin konuşması

Kırağı tutan yaprak ve araçlardan görüntü ARDAHAN - Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da birçok aracın radyatörü dondu.