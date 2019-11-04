Ardahan'da soğuk hava
6 saat önce
Kırağı kaplanan araçlardan görüntü Akü takviyesi yapılan araçlar Aracı donan vatandaşın konuşması Ardahan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Kırağı kaplanan araçlardan görüntü
Akü takviyesi yapılan araçlar
Aracı donan vatandaşın konuşması Ardahan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak kaydedildi.
Dondurucu soğuklardan dolayı birçok araç çalışmakta güçlük çekti. Araçlara akü takviyesi yapıldı.
Açık alanda park halindeki araçlar kırağı ile kaplandı.
Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu Son Dakika: Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı CHP'den askerlik teklifi: Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primleri devlet tarafından ödensin Vapurda kadınları taciz eden adam için 6 yıla kadar hapis istendi