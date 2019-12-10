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Ardahan'da soğuk hava

6 saat önce

Üstü kırağı ile kaplanan araçlar Merkez Cami çevresindeki esnafın kuşlara yem vermesi Buzla kaplanan iş yeri camları Buz tutmuş çeşme Araç geçişleri Ardahan Köprüsünden görüntü Kura Nehrinde oluşan buharlaşma Kırağı tutmuş ağaç ve yapraklar Ardahan'da soğuk hava ARDAHAN - Sıfırın altında 13...

Üstü kırağı ile kaplanan araçlar

Merkez Cami çevresindeki esnafın kuşlara yem vermesi

Buzla kaplanan iş yeri camları

Buz tutmuş çeşme

Araç geçişleri

Ardahan Köprüsünden görüntü

Kura Nehrinde oluşan buharlaşma

Kırağı tutmuş ağaç ve yapraklar Ardahan'da soğuk hava

ARDAHAN - Sıfırın altında 13 derece sıcaklığın yaşandığı kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana gelirken, bazı iş yerlerin camları kırağı ile kaplandı. Esnaf buzların çözülmesi için havanın ısınmasını bekledi.

Kent merkezinde birçok esnaf yem bulmakta güçlük çeken kuşların yemlenmesi için iş yerlerin önündeki kaldırımlara yem bıraktı.

Soğuklarla birlikte Kura Nehri mevkindeki ağaç ve yapraklar kırağı tutarken, nehir üstünde buharlaşma meydana geldi.

Kentte bazı çeşmeler ise buz tuttu.

Ardahan'da soğuk hava

Ardahan, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:15 Kaynak: AA
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