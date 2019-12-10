Üstü kırağı ile kaplanan araçlar
Merkez Cami çevresindeki esnafın kuşlara yem vermesi
Buzla kaplanan iş yeri camları
Buz tutmuş çeşme
Araç geçişleri
Ardahan Köprüsünden görüntü
Kura Nehrinde oluşan buharlaşma
Kırağı tutmuş ağaç ve yapraklar Ardahan'da soğuk hava
ARDAHAN - Sıfırın altında 13 derece sıcaklığın yaşandığı kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana gelirken, bazı iş yerlerin camları kırağı ile kaplandı. Esnaf buzların çözülmesi için havanın ısınmasını bekledi.
Kent merkezinde birçok esnaf yem bulmakta güçlük çeken kuşların yemlenmesi için iş yerlerin önündeki kaldırımlara yem bıraktı.
Soğuklarla birlikte Kura Nehri mevkindeki ağaç ve yapraklar kırağı tutarken, nehir üstünde buharlaşma meydana geldi.
Kentte bazı çeşmeler ise buz tuttu.