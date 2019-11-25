Son Dakika Haberleri: Ardahan'da soğuk hava: Göle - 12
Son Dakika Güncel Ardahan'da soğuk hava: Göle - 12 - Son Dakika

Ardahan'da soğuk hava: Göle - 12

6 saat önce

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan'da hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düştü.

Ardahan'da soğuk hava: Göle - 12, System.String[]

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan'da hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düştü.


Gece en düşük hava sıcaklığı Göle ilçesinde eksi 12 derece oldu. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar gibi sokak hayvanları da bu durumdan olumsuz etkilendi.


Çocuklar aç kalan ve soğuktan etkilenen sokak hayvanlarını süt ve yiyecek vererek besliyorlar. - ARDAHAN

Ardahan, Göle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
Sarıyer'de aç kalan yaban domuzları mahalleye indi: Mahalleli hayvanları ekmeklerle besledi Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:06:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da soğuk hava: Göle - 12
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]