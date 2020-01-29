Ardahan'da soğuk hava, Göle eksi 20 derece - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'da soğuk hava, Göle eksi 20 derece - Son Dakika

Ardahan'da soğuk hava, Göle eksi 20 derece

6 saat önce

Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da soğuk hava, Göle eksi 20 derece, System.String[]

Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

İlçe'de etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Nehir, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar ise buz tuttu. Kuru ayazın yaşandığı ilçede termometreler gece eksi 20 dereceyi gösterdi.

Kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava nedeniyle Ardahan'da çeşmelerin dahi donduğunu söyleyen Orhan Gürbulak, "Kar yağışı sonrası Ardahan ve köylerinde etkili olan soğuk hava ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hayvanların içme suyunu temin için köy meydanındaki çeşme önüne yapılan kürün tamamen donmuş durumda. Artık baharı bekliyoruz, havaların ısınmasını bekliyoruz" dedi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Göle'de 20, Hanak'ta 12, Çıldır'da 11, Posof'ta 6 ve Damal'da 12 derece olarak kaydedildi.

(Olgun Yıldız/İHA)

Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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