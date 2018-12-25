Ardahan'da Soğuk Hava Nedeniyle Şelale Dondu
20 dakika önce
Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle şelale dondu.
Ardahan
'da soğuk havanın etkisiyle şelale dondu. Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle
ilçesinde eksi 16 derece olarak ölçüldü.
Ardahan'da soğuk hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının eksi 16 derece ölçüldüğü kentte hayat adeta durma noktasına geldi. Halilefendi Mahallesi'nde bulunan çeşmelerden, Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan ve şelaleden Kura Nehri'ne akan su, soğuk hava sebebiyle buz tuttu. Oluşan görüntüler Pamukkale
'yi akıllara getirdi.
Müjdat Bölük isimli vatandaş, Ardahan'ın kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyerek, "Kış aylarının soğuk geçtiği ilimiz, soğukların etkisiyle ayrı bir güzelliğe bürünüyor. İşte gördüğünüz gibi soğukla birlikte donan şelale de metrelerce yükseklikte oluşan buz kütleleri görsel bir görüntü oluşturuyor" dedi. - ARDAHAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:00 Kaynak: İHA
Eksi 16 Dereceyi Gören Ardahan'da Soğuk Hava Şelaleyi Dondurdu
Son Dakika! Asgari Ücreti Belirleyecek Toplantının Saati Belli OIdu
AK Partili Belediye Başkanı Musa Orhan İYİ Parti'ye Geçti
İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 30 Gözaltı Kararı