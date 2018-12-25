Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Soğuk Hava Nedeniyle Şelale Dondu

Ardahan'da Soğuk Hava Nedeniyle Şelale Dondu

7 dakika önce

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle şelale dondu ARDAHAN - Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle şelale dondu.

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle şelale dondu

ARDAHAN - Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle şelale dondu. Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 16 derece olarak ölçüldü.
Ardahan'da soğuk hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının eksi 16 derece ölçüldüğü kentte hayat adeta durma noktasına geldi. Halilefendi Mahallesi'nde bulunan çeşmelerden, Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan ve şelaleden Kura Nehri'ne akan su, soğuk hava sebebiyle buz tuttu. Oluşan görüntüler Pamukkale'yi akıllara getirdi.
Müjdat Bölük isimli vatandaş, Ardahan'ın kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyerek, "Kış aylarının soğuk geçtiği ilimiz, soğukların etkisiyle ayrı bir güzelliğe bürünüyor. İşte gördüğünüz gibi soğukla birlikte donan şelale de metrelerce yükseklikte oluşan buz kütleleri görsel bir görüntü oluşturuyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:10 Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel
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