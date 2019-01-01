Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Soğuk Hava ve Sis

Ardahan'da Soğuk Hava ve Sis

35 dakika önce

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis ulaşımı aksatıyor.

Ardahan'da Soğuk Hava ve Sis, System.String[]
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis ulaşımı aksatıyor.

Kent merkezinde hava sıcaklığının akşama doğru düşmeye başlamasıyla birlikte yoğun sis ve pus oluştu. Cadde ve sokaklarda sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.


Soğuk hava ve sis yollarda buzlanmaya neden olurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Sis kent merkezinin yanı sıra Ardahan- Artvin kara yolunun giriş noktasında yoğunlaştı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde akşama doğru sisin etkili olduğunu belirterek, "Şu an bize intikal eden olumsuz bir durum yok. Ancak soğuk hava ve sis nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.

Soğuk ve sisten dolayı bazı vatandaşların saçlarında kırağı oluştuğu da görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Ardahan, Güncel
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