Ardahan'da Soğuk Hava ve Sis
19 dakika önce
Ardahan kent merkezinde sabahın erken saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Ardahan
kent merkezinde sabahın erken saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Kent merkezinde hava sıcaklığının gece düşmeye başlamasıyla birlikte yoğun sis ve pus oluştu. Cadde ve sokaklarda sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.
Soğuk hava ve sis yollarda buzlanmaya neden olurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Sis kent merkezinin yanı sıra kentin giriş noktalarındaki kara yollarında da yoğunlaştı.
Erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalanlar sis ve soğuk hava karşısında zor anlar yaşadı.
Meteorolojiden yapılan açıklamada ise öğleden sonra beklenen hava sıcaklığı ile birlikte sisin etkisini kaybedeceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:48 Kaynak: AA
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