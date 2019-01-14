Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Soğuk Hava ve Sis

Ardahan'da Soğuk Hava ve Sis

19 dakika önce

Ardahan kent merkezinde sabahın erken saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Ardahan kent merkezinde sabahın erken saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Kent merkezinde hava sıcaklığının gece düşmeye başlamasıyla birlikte yoğun sis ve pus oluştu. Cadde ve sokaklarda sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Soğuk hava ve sis yollarda buzlanmaya neden olurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Sis kent merkezinin yanı sıra kentin giriş noktalarındaki kara yollarında da yoğunlaştı.

Erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalanlar sis ve soğuk hava karşısında zor anlar yaşadı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada ise öğleden sonra beklenen hava sıcaklığı ile birlikte sisin etkisini kaybedeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı İzmir'de Ördek Avlamak İsteyen 4 Avcının Gölette Kayığı Battı: 2 Kardeşin Cansız Bedeni Bulundu

El Şakası Nedeniyle Arkadaşını Öldürdü, Cezaevi İzninde Kendini Astı Yeni Albüm Heyecanı Yaşayan Gülben Ergen, Bir Süre Konuşmama Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:07:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Soğuk Hava ve Sis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]