Ardahan'da Soğuk Hava ve Sis

Ardahan
'da soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanma ve sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kent merkezinde hava sıcaklığının gece ve sabah erken saatlerde düşmesiyle yol ve kaldırımlarda buzlanma, Göle
ilçesinde de yoğun sis ve pus oluştu.
Sis nedeniyle Göle ilçe merkezi başta olmak üzere bağlantılı yollarda görüş mesafesi düştü.
Bu sebeplerle Ardahan-Göle kara yolu başta olmak üzere kentteki yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sürücülerden Seyfullah Bayraktar, AA muhabirine, olumsuz hava koşullarını işaret ederek, "Ardahan-Göle yolunda genellikle sis ve buzlanma etkili oluyor. Yoğun sis olunca ilerlemekte güçlük çekiyoruz." dedi.