Ardahan'da soğuk hava ve sis - Son Dakika

Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan sis bulutu ve kırağı tutan ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha doğru etkisini artıran sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, ağaçlarda oluşan kırağı güzel görüntüler oluşturdu.

Kırağı ile bambaşka bir görünüme kavuşan ağaçlar ve sis altında kalan mekanlar fotoğraf tutkunlarının da gözde yerleri haline geldi. - ARDAHAN