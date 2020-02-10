Ardahan'da soğuk hava yüzünden vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu - Son Dakika
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Ardahan'da soğuk hava yüzünden vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu

6 saat önce

Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar yüzünden bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri buz tuttu.

Ardahan'da soğuk hava yüzünden vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu, System.String[]

Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar yüzünden bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri buz tuttu.

Kentte bir süredir etkili olan kar yağışının ardından etkisini artıran soğuklar nedeniyle sabah erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Evlerinin önü ve araçlarının üzerindeki karlar ile camlarındaki buzu temizleyen vatandaşlar, soğuklar yüzünden sokakta yürümekte güçlük çekti.

Bazı öğrencilerin okula giderken soğuklardan etkilendiği gözlenen kentte sokakta yürüyen bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu.

Vatandaşlardan Melih Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün mevsimin en soğuk günlerinden birini yaşadıklarını ifade etti.

Soğukların yaşamı olumsuz etkilediğini anlatan Aktürk, "Bugün ilk kez aracım çalışmakta zorlandı. Erken saatte dışarı çıkmak insanı zorluyor. Mevsimin en soğuk gününü gördük." dedi.

Kentte soğuklar nedeniyle çeşmeler dondu, Kura Nehri'nde yükselen buhar ise güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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