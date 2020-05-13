Ardahan'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika

Ardahan'da sokak hayvanlarının beslenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde Milli Egemenlik Parkı'ndaki çalışmaya katılan Vali Yardımcısı Salih Kalkan, sokak hayvanlarına görevlilerle birlikte yem verdi.

Kalkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının rutin olarak sürdüğünü, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla farkındalık oluşturmak adına burada olduklarını söyledi.

Amaçlarının herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkmasını sağlamak olduğunu ifade eden Kalkan, şunları kaydetti:

"Buralarda yaşayan hayvanlar bizim birer canımız. O canları da korumak bizim görevimiz. Hayatlarını idame etmeleri için beslenmelerini sağlamamız gerekiyor. Onları besliyoruz, beslemeye de devam deceğiz. Bu zaten rutin bir faaliyetimiz, ancak bugün farkındalık oluşturmak adına buradayız. Vatandaşımıza çağrımız şu, sokakta yaşayan her canlı bizim için değerlidir, dolayısıyla sahip çıkalım."