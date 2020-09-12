Ardahan'da sosyal medyadan kamu görevlilerine hakaret eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

S.K, "sosyal medya üzerinden halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etmek", "yargı ve emniyet mensuplarına, mülki idare amirlerine aleni hakaret etmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabından Göle ilçesindeki devlet yetkilileri ile emniyet ve kamu çalışanlarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen S.K. hakkında Göle Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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