Ardahan'da sosyal medyadan yavru angut kuşlarını satmaya çalışan şüpheliye ceza - Son Dakika

Jandarma H.Y'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 7 bin 914 lira ceza yazdı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan yavru kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hoçuvan Hasköy köyünde yaşayan H.Y'nin doğal ortamda bulduğu 5 yavru angut kuşunu sosyal medya hesabında satışa çıkardığını tespit etti.

Ardahan 'da sosyal medya hesabında yavru angut kuşlarını satmaya çalışan şüpheliye 7 bin 914 lira ceza kesildi.

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