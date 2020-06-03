Ardahan'da STK temsilcilerinden "meraların korunması" kararına destek - Son Dakika

Ardahan'da STK temsilcilerinden "meraların korunması" kararına destek

Ardahan'da STK temsilcilerinden "meraların korunması" kararına destek Ardahan'daki sivil toplum kuruluş temsilcileri ile mahalle muhtarları, Valiliğin kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle yöre halkına tahsis edilmesi yönündeki kararına destek verdi.

Ardahan'da STK temsilcilerinden "meraların korunması" kararına destek

ARDAHAN - Ardahan'daki sivil toplum kuruluş temsilcileri ile mahalle muhtarları, Valiliğin kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle yöre halkına tahsis edilmesi yönündeki kararına destek verdi.

STK başkanları ile muhtarlar, Valiliğin meraların korunması ile ilgili aldığı karara destek amacıyla maske takarak Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya geldi. Ardahan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, valiliğin aldığı kararın arkasında ve destekçisi olduklarını söyleyerek, "Öncelikle huzur ortamını korumak ve temel sektörümüzün ayakta kalması için biz bu kararın arkasında duruyoruz. Bizim meralarımız bize yetmezken başka illerden gelerek meralarımızı tahrip etmelerine izin vermeyeceğiz. Biz kimseye gelmeyin demiyoruz. Ancak meralarımız bize yetecek kadar değilse o zaman başkalarının da bu kararımıza anlayışlı olmasını istemek bizim doğal hakkımızdır" dedi.

Demirci, "Hayvancılık olmazsa Ardahan'da hiçbir şey olmaz. Hatta burada yaşamamızın da bir anlamı olmaz. Çünkü küçükbaş hayvanın tahrip ettiği mera 5 yılda toparlanıyor. ve 5 yıl sonrada verim yarıya düşüyor. Ardahan Türkiye'dir? Türkiye'nin hemen her yerinde nasıl ticaret yapılabiliyorsa burada da herkes ticaretini yapabilir. Ama bu doğa bizim için gerekli, çünkü bizim burada yaşamamızın sebebi bu doğanın burada olmasıdır. ve bu doğayı korumak da bize düşüyor" şeklinde konuştu.

Göçerlerin gelişinin engellenmesiyle asayiş olaylarında bile büyük oranda bir azalmanın olduğunu da söyleyen Demirci, "Süt üretiminde yüzde 30 artış oldu. Endemik bitki türleri açısından zengin olmasından kaynaklı bal üretiminde de kovan başına yüzde 87,5 oranda bir artış görülmüştür. Bunlar sadece meraların korunması kararıyla oluşan olumlu gelişmeler. Karar ile olumsuzluklarda azalma, olumlu işlerde çoğalma olmuştur. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Biz bundan sonra daha fazla meralarımızı koruyacağız. Dolayısıyla Ardahan'ın çıkarı söz konusu olan valiliğin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Ardahan Ziraat Odası Başakın Latifşah Sural da, "Bizim için hayvancılık, hayvancılık için meralar çok önemli. Bunları korumakta bizim görevimizdir" dedi.

Bu talebin çiftçilerimiz başta olmak mahalle ve köy muhtarlardan geldiğini ve bu doğrultuda göçerlerin geçen yıl gelmelerine izin verilmediğini söyleyen Sural, göçerlerin gelmeyişiyle birlikte olumlu yansımalarının da rakamlarla tespit edildiğini ve bunun sonucunda da bir yılda 150 bin civarında bir hayvan varlığında artış gözlendiğini söyledi.

Sural, "Meralarımızın bizlere bile yetersiz kaldığının bazı sebepleri var. Geçen yıl Arıcılarımızın yüzü güldü, bunun sebebi göçerlerin gelmeyişinden kaynaklıdır. Küçükbaş hayvanların ağız yapısı küçük olduğundan taş diplerinde ve etrafta nerede flora, çiçek var ise Arının nasibini topluyor. ve bundan dolayı da zarar veriyor. Iğdır ilinin çok ciddi bir mera sorunu var ise bunların diğer komşu illerden de karşılanması gerekiyor. Başta Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin olmak üzere bunların tamamına eşit oranda bölünerek gönderilmesini öneriyoruz." Dedi.

Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Giresun'un en temel sektörü Fındık ise, Rize'nin çay ise Ardahan'ın da hayvancılık olduğunu ve bunun başında da pilot olarak da büyük baş hayvancılık geldiğini söyledi. Şu an 390 bin büyük baş hayvan varlığının bulunduğu Ardahan'da yaz döneminde doğan buzağılarla birlikte 400 bini geçecek bir sayıya ulaşıyor. Ardahan'da yaşayanların temel geçim kaynağı ve Ardahan'ın temel ekonomik sektörünün hayvancılık olduğu aşikar ve başka bir sektörümüz yok. Ardahan meraları artık kendi hayvan varlığına yetersiz kalıyor. Çünkü geçmişte bu kadar hayvanımız yoktu ve yerli hayvan ırkına sahip idik. Şu an hayvan ırkı ıslah olmuş, kültür ırkı olmuş ve bu hayvanların merada tükettiği miktar iki katına çıkmış."

"Bu bir geçim ve nafaka meselesidir"

Baydar, "Bu kesinlikle siyasi bir noktaya çekilmemelidir. Bu bir geçim meselesidir. İnsanların nafakası meselesidir" diyerek şöyle devam etti:

"Meralarımız ancak bize yetiyor. Bizim meralarımıza bürokratik ve siyasi şahitlerle bir şekilde hayvan getirmek isteyen ve ülkemizin her hangi bir bölgesinden olabilir ama öncelikle bizim buradaki insanımızın durumunu da düşünmeleri lazım. Bununla ilgili de kamuoyu idaresinin bir iradesi var ve biz de bunu destekliyoruz. Yereldeki insanlarımızın hayvanlarına yetmeyen meralara başkalarının hayvan getirip yoğun bir teyakkuzda bulunmaları bizim için büyük bir risk oluşturuyor. Çünkü Ardahan'ın tek sektörü hayvancılık. Bakanlığa da buradan çağrıda bulunuyoruz? Ardahan'ın mera varlığına göre meraları hesaplandığı zaman zor yetiyor. Lütfen Ardahan'ın meralarına dışarıdan özellikle küçükbaş hayvan getirmek isteyen birilerine açılması için baskı yapmasınlar artık."

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da yaptığı konuşmada, Küçükbaş hayvanın ağız yapısı küçük olduğu için meralara daha fazla zarar veriyor. Ayrıca bitki floramıza da çok zarar veriyor. Bu konuda alınan kararı sonuna kadar destekliyoruz diyerek şunları kaydetti:

"Meraların kiraya verilmeyişi Arıcılık sektörüne büyük katkı sağladı. Bu da kovanlardan aldığımız bala yansıdı ve yüzde elli gibi büyük bir artış yaşandı. Meraların göçerler tarafından kullanılan ve küçük baş hayvanların otlatılmasına kapatılmasıyla elde edilen bir sonuç. Valimiz başta olmak üzere ilde bulunan kamu kuruluşları ve STK'lar bu kararı birlikte alarak çiftçilerimizin elinde bulunan büyükbaş ile küçükbaş hayvanlarına meraların ancak kendilerine yettiğini ve il dışından gelecek olan göçerlere verilmemesi için karar alındı. ve biz sektör olarak alınan bu karadan dolayı çok memnunuz."

"Meralarımız başka illerin yaylası olamaz"

Ardahan Şoför ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Asım Özer ise, "Ardahan hiç kimsenin yaylası değil ve meralarımız ancak bizim çiftçimize ve köylümüze yetiyor" dedi.

Meraların korunması ile ilgili düzenlenen toplantıya, Ardahan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci'nin yanı sıra, Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Morkoç, Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Ardahan Şoför ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Asım Özer, Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan ve merkez mahalle muhtarları katıldı.

Ardahan'da STK temsilcilerinden meraların korunması kararına destek

Ardahan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 02:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ardahan'da STK temsilcilerinden 'meraların korunması' kararına destek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor         
20:48
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere         
20:44
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
20:41
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz         
20:10
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor         
20:01
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir         
19:58
İBB'den İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama         
19:53
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı         
19:38
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti         
19:27
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı         
19:25
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz         
19:11
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz         
19:09
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi         
18:42
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti         
18:35
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor         
18:18
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk         
18:13
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek         
18:00
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor         
17:49
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı         
17:35
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Doktor, babasının mezarı başında intihar etti         
17:23
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu         
17:21
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti         
17:18
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu         
17:04
Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi         
16:37
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek         
16:33
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı         
16:32
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi         
16:32
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü         
16:30
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 21:23:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan'da STK temsilcilerinden "meraların korunması" kararına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]