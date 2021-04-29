Ardahan'da "Tam kapanma" öncesi Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" öncesi yapılan denetimler sıklaştırıldı.

Vali Hüseyin Öner başkanlığındaki görevliler, Kongre Caddesi ile Halk Pazarı bölgesinde denetim gerçekleştirdi.

Vali Öner, denetimde vatandaşın kurallara uymasını istedi, "tam kapanmaya" ilişkin bilgi verdi.

Bazı vatandaşlara da maske dağıtan Öner, burada gazetecilere yapığı açıklamada, denetimlerin özellikle "tam kapanma" sürecinde sıkılaştırılacağını belirterek, "Bir denetimimizi de bugün gerçekleştirdik. Denetimde emek veren güvenlik güçleri ve kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle kapanma sürecinde denetimler çok sıkı bir şekilde uygulanacağını burada bir kez daha bildirmek istiyorum. Amacımız salgından kısa sürede kurtulmak." ifadelerini kullandı.