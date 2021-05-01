Ardahan'da "tam kapanma" uygulamasında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Ardahan'da Vefa Sosyal Destek ekiplerince sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları karşılandı.

Ülke genelinde uygulanan "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarının mağdur olmaması için Valiliğe bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları harekete geçti.

Valilikten yapılan açıklamada, doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının durumuna kayıtsız kalınmayacağı vurgulandı.

Kentin belli noktalarındaki sokak hayvanları için gerekli mama ve yemin bırakıldığı aktarılan açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerimiz, sokak hayvanlarının tam kapanma kısıtlamasında aç kalmaması için kentin çeşitli bölgelerine mama ve yem bırakarak besleme çalışması yaptı." ifadelerine yer verildi.