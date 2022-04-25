Tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarından veterinerlere şiddete tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarından veterinerlere şiddete tepki

25.04.2022 15:43

Ardahan'da bir grup Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanı, aşılama çalışması yapan veterinerlerin Göle ilçesinde sözlü ve fiziksel saldırıya uğramasını kınadı.

Ardahan'da bir grup Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanı, aşılama çalışması yapan veterinerlerin Göle ilçesinde sözlü ve fiziksel saldırıya uğramasını kınadı.

Göle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde toplanan grup adına konuşan Tarım Orman Çalışanları Birliği (TOÇ BİR-SEN) Ardahan İl Temsilcisi Cihan Karademir, bazı veteriner arkadaşlarının bir süre önce Göle'nin Senemoğlu köyünde aşılama çalışması yaparken vatandaşların sözlü ve fiziksel saldırısına uğradığını ifade etti.

Bu duruma tepki göstererek artık şiddet ortamında çalışmak istemediklerini aktaran Karademir, saldırıya uğrayan arkadaşları için hukuk mücadelesi vereceklerini dile getirdi.

Karademir, "Veteriner hekimlerimiz sahada hayvan hastalıkları, aşı, küpeleme, kuduz ve veba gibi hastalıklarla karşı mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Büyük fedakarlıklarla görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, çalışmalarını ülke olarak Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bu zor günlerde bile aksatmadan, ülke ve millet sevdasıyla yürütmeye devam etmektedir." dedi.

Karademir, veterinerlere yönelik şiddetin arttığını belirterek, "Veteriner hekimlerimize yapılan korkakça saldırıyı kınıyoruz. Saldırganların gerekli cezaya çarptırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarından veterinerlere şiddete tepki
Tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarından veterinerlere şiddete tepki
Tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarından veterinerlere şiddete tepki
Tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarından veterinerlere şiddete tepki
Tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarından veterinerlere şiddete tepki

YORUMLAR
500
Kütahya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim Kütahya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü personeli iftar yemeğinde bir araya geldi Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü personeli iftar yemeğinde bir araya geldi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarından veterinerlere şiddete tepki - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Gören kolye sandı! Boynundaki suikast silahı çıktı!
15:52 Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
15:48 Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası
15:47 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim?
15:39 Bursa'da mahalleye düşen uçaktan ilk görüntüler geldi: Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti
15:35 Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı?
15:31 Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü!
15:30 Rapçi Beta'nın ölümüne tanık olan esnaf: Pencerelere çarpa çarpa düştü
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasına giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 16:31:27. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarından veterinerlere şiddete tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement