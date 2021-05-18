Ardahan'da tedbirlere uymayan 174 kişiye ceza - Son Dakika

Ardahan'da 17 günlük tam kapanma döneminde pandemi yasaklarını ihlal eden 174 kişiye 536 bin 850 lira para cezası kesildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tam kapanma sürecinde 6 ayrı noktada yol kontrol ve arama faaliyetleri gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, sorumluluk bölgesinde önleyici kolluk devriyeleri icra ederek devriye araçlarıyla ses yayını aracılığıyla vatandaşların kısıtlama tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan sıkı tedbirlere rağmen kısıtlama tedbirlerine uymayarak sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplamda 174 kişiye 536 bin 850 lira para cezası uygulandı. - ARDAHAN