Ardahan'da temel yenidoğan bakım eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'da temel yenidoğan bakım eğitimi - Son Dakika

Ardahan'da temel yenidoğan bakım eğitimi

6 saat önce

Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından yenidoğanın temel bakımı konusunda sağlık personelinin donanımını arttırarak yenidoğana yapılacak her türlü uygulamayı standart hale getirmek amacıyla hekim dışı sağlık personeline yönelik "Temel Yenidoğan Bakım...

Ardahan'da temel yenidoğan bakım eğitimi, System.String[]

Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından yenidoğanın temel bakımı konusunda sağlık personelinin donanımını arttırarak yenidoğana yapılacak her türlü uygulamayı standart hale getirmek amacıyla hekim dışı sağlık personeline yönelik "Temel Yenidoğan Bakım Eğitimi" düzenlendi.


Eğitimin içeriği "Doğum Odasında Yenidoğan Bakımı ve Yenidoğanın İlk Muayenesi", "Anne Sütünün Önemi ve Emzirme", "Yenidoğanın Göz, Göbek ve Ağız Bakımı", "Yenidoğanın Cilt Bakımı ve Banyosu", "Yenidoğanda Riskli Durumlar ve Tehlike İşaretleri", "Yenidoğanın Nakli", "Yenidoğan Taramaları", "Doğum Sonrası Taburculuk, Evde Yenidoğan Bakımı ve Aile Bilgilendirilmesi" konularından oluştu.


2 gün süren eğitimde 16-24 kişiden oluşan 7 ayrı gruba verilerek toplamda 142 sağlık personelin katılımı sağlandı.


Eğitimde eğitimci olarak Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ulaş Şentürk, Halk Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Cevriye Ceyda Kolaylı, Merkez 01 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hekimlerinden Dr. Yunus Bozok, Üreme Sağlığı İl Eğitimcisi Sağlık Memuru Şifanur Çiçek Bulut yer aldı.


Eğitimin organizasyonunda Temel Yenidoğan Bakımı İl Eğitimcisi Ebe Serpil Yıldız görev aldı. - ARDAHAN

İl Sağlık Müdürlüğü, Yenidoğan, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doktor, burnunu kıran saldırganın eşine doğum yaptırdı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı

Son Dakika Haberleri
21:52 Putin'in Federal Meclise hitabı, hükümete istifa getirdi - Son Dakika
21:50 Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika
21:48 Uluslararası Basın Enstitüsünden AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'a kınama - Son Dakika
21:45 Aslı Baş davasında sanıklara beraat (1) - Son Dakika
21:40 Aslı Baş davasında karar! - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 21:54:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan'da temel yenidoğan bakım eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]