Ardahan'da Terör Operasyonu

Ardahan'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Ardahan'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince ifadesi alınan şüphelilerden D.D, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanırken, D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İcra Müdürünün, Zimmetine Geçirdiği Paralarla Aldığı 6 Kilo Altın Operasyonla Ele Geçirildi

Sokakta Rastladığı Tanımadığı Kişiyi Bıçakla Öldürdü

İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada

Oyuncu Ümit Yesin, Gözyaşları Arasında Son Yolculuğuna Uğurlandı