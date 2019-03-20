Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Terör Operasyonu

Ardahan'da Terör Operasyonu

59 dakika önce

Ardahan'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

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Ardahan'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince ifadesi alınan şüphelilerden D.D, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanırken, D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ardahan, Güncel
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