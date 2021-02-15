Ardahan'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ardahan'da 3 kişi, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Posof ve Hanak ilçelerinde 3 şüphelinin sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.