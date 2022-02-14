Üye Girişi
Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

14.02.2022 13:29
Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen O.Ç'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Ardahan, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:28 Koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıkmıştı! Emine Erdoğan: En hafif seyriyle geçiriyorum
13:21 Galatasaray'da Torrent'e de yol görünüyor! Gomis, yeni hoca adayı Buruk'u takip etmeye başladı bile
13:21 Yayında ses operatörüne tokat atmıştı! Muharrem Sarıkaya köşesine geri döndü
13:13 Beklenen indirim hayal kırıklığı yarattı: 240'lik alışveriş 14 TL ucuzladı!
13:11 Kılıçdaroğlu'na "faturanı ben ödeyeceğim" dedi, sosyal medya kullanıcıları atağa geçti: Benim faturamı da öde!
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabasında para karşılığı birlikte olduğu kızı öldürdü! Tam 2 yıl sonra karısına anlattı, şimdi demir parmaklıklar arkasında
12:29 Ekonomik krizde aşk böyle olur: Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
11:14 Maça gölge düşüren kavga! 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 13:37:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement