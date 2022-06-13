Bu kişinin evindeki aramada ise yayımlanması yasak olan bazı dokümanlar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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