Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

- Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı Ardahan'da terör propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı ARDAHAN - Ardahan'da terör propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, B.Y. isimli şahsın, sosyal medya sitesi üzerinden Bölücü Terör Örgütü Propagandası yaptığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda kimlik bilgileri ve adresi tespit edilen şüpheli B.Y. isimli şahsın evinde yapılan arama neticesinde; çok sayıda örgütsel döküman (kitap, bayrak, afiş, dergi, kaset,cd vb.) ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Y. isimli şahsın Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ardahan Adliyesine sevk edildi. Ardahan Adliyesi'ne sevk edilen B.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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