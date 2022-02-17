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Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

17.02.2022 10:17
Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın

propagandasını yaptığı iddia edilen O.Ç'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ARDAHAN

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İl Jandarma Komutanlığı, Ardahan, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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