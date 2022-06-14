Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

14.06.2022 09:07
Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen C.K'yi kent merkezine bağlı bir köydeki evinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Ardahan Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan C.K, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Tutuklanan zanlının evindeki aramada ise yayımlanması yasak olan bazı dokümanlar ele geçirildi. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Terörle Mücadele Şubesi, Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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