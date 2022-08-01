Ardahan'da Kafkas arısının oğul verme süreci görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da Kafkas arısının oğul verme süreci görüntülendi

01.08.2022 12:41

Ardahan'da tescilli çiçek balını üreten Kafkas arısının oğul vermesi sırasında yüzlerce arının bir ağaca kümelenmesi görüntülendi.

Ardahan'da tescilli çiçek balını üreten Kafkas arısının oğul vermesi sırasında yüzlerce arının bir ağaca kümelenmesi görüntülendi.

Kentte ilkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan ve Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Kentteki arıcılar, meşakkatli üretim sezonunun ardından kendine özgü aromasıyla bilinen balın sağımını yapmaya başladı.

Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 750 arıcı, 45 bin kovanda bal sağımını yaparken diğer taraftan yeni oğul verme işlemi ile arıcıların arı sayısı artıyor.

Oğul vermek için kovanlarından çıkan arılar, bir süre hep birlikte uçtuktan sonra kovanlara yakın alanlardaki bitki, ağaç, demir ya da taşlar üzerine kümeleniyor.

Yüzlerce arının kümelendiği yerleri tespit eden arıcılar, arıların hazırladıkları boş kovanlara girmesini sağlıyor. Her sezonda yaşanan bu durumla arıcılar hem kovan sayısın hem de arıların verdiği oğullar sayesinde bal üretimini artırıyor.

Kafkas arısının oğul vermesi sırasında yüzlerce arının bir ağaca kümelenmesi ilginç görüntüler sundu.

Arıcılar yaklaşık 10 dakikalık uğraşın ardından ağaca kümelenen yüzlerce arıyı boş kovana aldı.

Arıcılardan Sedat Dündar, AA muhabirine, arıların oğul vermesinin kovan sayısının artması anlamına geldiğini söyledi.

Bu sezon hem bal hem de oğul artışı olduğunu belirten Dündar, şunları söyledi:

"Kovandaki mevcut ana arının isteğine bağlı olarak arıların bir kısmı bal yaparken, diğerleri ise oğul yapar. Bu da arının doğal yapısından kaynaklanan durum, çünkü arıların kendini yenilemesi, yaşamını sürdürmesi gerek. Arıların oğul vermesinde bu sezonun verimli ve bereketli geçmesinin etkisi var. Şu an bizim arılarda da yaşanan manzara bu. Yeniden oluşan bir ana arı, dışarı çıkarak ağacın etrafını sardı. Biz de bu arıları konduğu çam ağacından kovana almaya çalıştık. Oğul verme bu şekilde gerçekleşir."

YORUMLAR
500
Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor Vali Öner, İl Özel İdaresi Asfalt Plent Tesisi ile Ardahan Tekstil Atölyesi inşaatında incelemelerde bulundu Vali Öner, İl Özel İdaresi Asfalt Plent Tesisi ile Ardahan Tekstil Atölyesi inşaatında incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da Kafkas arısının oğul verme süreci görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:09:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da Kafkas arısının oğul verme süreci görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement