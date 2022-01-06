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Ardahan'da tilkiye yapılan eziyetin görüntüleri tepki çekti, Valilik harekete geçti - Son Dakika

Ardahan'da tilkiye yapılan eziyetin görüntüleri tepki çekti, Valilik harekete geçti

06.01.2022 08:42
Ardahan'da tilkiye yapılan eziyetin görüntüleri tepki çekti, Valilik harekete geçti

Ardahan'da yaralı halde yakaladıkları tilkiye eziyet edilen görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

Ardahan'da yaralı halde yakaladıkları tilkiye eziyet edilen görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Tepki çeken görüntülerin ardından Ardahan Valiliği harekete geçti.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan görüntülerde, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğu tespit edilmiş olup, yapılan çalışmalar doğrultusunda; bahse konu videodaki tilkiye kötü muamelede bulunan şahısların kimlik ve adres bilgileri tespit edilmiştir. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı da bilgilendirilerek adli işlem süreci de başlatılmıştır."

Açıklamada ayrıca, kötü muameleye maruz kalan tilkinin tedavisinin ardından doğal hayata bırakıldığı belirtildi.

(Olgun Yıldız-İHA)

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Ardahan Valiliği, Ardahan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ardahan'da tilkiye yapılan eziyetin görüntüleri tepki çekti, Valilik harekete geçti - Son Dakika
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