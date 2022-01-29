Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 17 araç kurtarıldı - Son Dakika

Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 17 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Kent genelindeki köy yollarında 17 araç ile merkeze bağlı Kocaköy ve Alagöz köyleri arasında hasta almaya giden ambulans, tipi nedeniyle yolda kaldı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçları iş makinelerinin yardımıyla kurtardı.
Kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, tipi nedeniyle sürücülerin özellikle akşam saatlerinde tedbirli olmalarını istedi.
Kaynak: AA
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