Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Tipi Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu

Ardahan'da Tipi Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu

51 dakika önce

Ardahan'da tipi ulaşımda aksamalara neden olduARDAHAN - Ardahan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'da Tipi Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu, System.String[]
Ardahan'da tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

ARDAHAN - Ardahan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kentte akşama doğru etkili olmaya başlayan kar, ilerleyen saatlerde tipiye dönüştü. Yoğun tipi nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi düştü.
Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyü güzergahında tipi nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalanları vatandaşlar traktörlerle kurtardı.
Özellikle Ardahan- Kars kara yolunun Hoçuvan mevkiinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:50 Kaynak: İHA

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