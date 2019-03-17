Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Tipi Ulaşımı Aksattı

Ardahan'da Tipi Ulaşımı Aksattı

1 saat önce

Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımımda aksamaya yol açtı.

Ardahan'da Tipi Ulaşımı Aksattı, System.String[]
Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımımda aksamaya yol açtı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, akşam etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle merkeze bağlı Çetinsu köyünde 3, Yokuşdibi'nde 2, Sarıyamaç'ta 2 olmak üzere toplam 7 araç ve içindekilerin yolda kaldığı belirtildi.

Ekiplerin yürüttüğü karla mücadele çalışmasının ardından araçlar ve içindekilerin kurtarıldığı bildirildi.

Ardahan- Kars ve Ardahan- Göle kara yollarında da yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Akşam ulaşıma kapatılan Ardahan- Şavşat kara yolunda ise tipi etkisini sürdürüyor.

Öte yandan, kar yağışının gün boyunca etkili olduğu Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, vatandaşlar kayak keyfi yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:27 Kaynak: AA

Yokuşdibi, Ardahan, Güncel
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