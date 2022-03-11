Tipide mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Tipide mahsur kalanlar kurtarıldı

11.03.2022 23:25

Tipide mahsur kalanlar kurtarıldı Ardahan'da etkili olan yoğun tipi nedeniyle köy yollarında araçlarıyla mahsur kalanlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Tipide mahsur kalanlar kurtarıldı

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan yoğun tipi nedeniyle köy yollarında araçlarıyla mahsur kalanlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ardahan'da, gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karla mücadele ekipleri, bir tarafta kentte etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütürken, bir tarafta da yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Ardahan'da bir anda bastıran yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Büyük Sütlüce ile Küçük Sütlüce köyünden engelli öğrencileri taşıyan minibüs iki köy arasında yolda mahsur kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, mahsur kalan engelli öğrencileri kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla öğrenciler kurtarıldı. Ayrıca Güzelyurt köyü yolunda mahsur kalan vatandaşlara da yoğun çalışma sonucu ulaşıldı. Yoğun tipi nedeniyle aracıyla mahsur kalan 4 kişilik aile, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Ekipler, iş makineleri yardımıyla gün içinde ulaşıma kapanan 19 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yollarında kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine ise izin verilmiyor.

Tipide mahsur kalanlar kurtarıldı
Tipide mahsur kalanlar kurtarıldı
Tipide mahsur kalanlar kurtarıldı

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Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı Ardahan'da kar yeniden etkisini arttırdı... 56 köy yolu ulaşıma kapandı Ardahan'da kar yeniden etkisini arttırdı... 56 köy yolu ulaşıma kapandı

Tragger, Ardahan, Sütlüce, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tipide mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika


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