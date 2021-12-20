Ardahan'da tır geçişine kar engeli - Son Dakika

Ardahan'da tır geçişine kar engeli

ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Geçidi tır trafiğine kapandı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı Geçidin'de kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Tipinin hakim olduğu Ardahan-Posof karayolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi, kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar ilerleyen dakikalarda şiddetini artırdı.