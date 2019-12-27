Ardahan'da toprak evin tavanı çöktü 3 çocuk yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'da toprak evin tavanı çöktü 3 çocuk yaralı - Son Dakika

Ardahan'da toprak evin tavanı çöktü 3 çocuk yaralı

6 saat önce

Ardahan'ın merkeze bağlı Ölçek köyünde kerpiç evin tavanının çökmesi sonucu 3 çocuk yaralandı.

Ardahan'da toprak evin tavanı çöktü 3 çocuk yaralı, System.String[]

Ardahan'ın merkeze bağlı Ölçek köyünde kerpiç evin tavanının çökmesi sonucu 3 çocuk yaralandı.

Olay bu sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Tekin Saltaş'a ait içerisinde eşi ve üç çocuğunun yaşadığı kerpiç evin tavanı, gece yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Evde bulunan baba Tekin Saltaş ve eşi olaydan yara almadan kurtulurken, kardeşler Eray Saltaş (16), Dilan Saltaş (10) ve Bilal Saltaş (3) yaralandı. AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından toprak içerisinde çıkarılan üç kardeş, Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kardeşler hastanede tedavi altına alındı.

VALİ ZİYARET ETTİ

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, ev çökmesi sonucu yaralanan çocukları hastanede ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Masatlı, Olayla ilgili AFAD ve 112 ekiplerimiz anında olaya müdahale etmiş ve çocuklarımız hastaneye getirilmiştir. Şuan için sağlıklarında önemli bir sorun yok. Evleriyle de ilgili olarak Devletimizin imkanlarıyla evlerini yapacağız. Eşyalarını da alıp, vatandaşlarımızın bundan sonraki hayatlarını normal olarak sürdürmesi için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz dedi.


Ardahan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:01 Kaynak: DHA
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