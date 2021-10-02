Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Göle Ardahan karayolunda meydana gelen feci kazada Tedaş 'a ait araçla otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi