Son Dakika Haberleri: Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

19 dakika önce

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Ardahan- Kars yolunun Artvin Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müfit Boz idaresindeki 53 DH 852 plakalı otomobil ile Turgay Tuna idaresindeki 75 AAB 695 otomobil kavşağın birleştiği noktada çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Müfit Boz olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Turgay Tuna ile araçlarda bulunan İradet Boz, Gülyeter Boz ve Bilal Yılmaz ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
Kars, Ardahan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Futbolcu Joao Maleck karıştığı trafik kazasında, kendi düğününe giden çiftin ölümüne sebep oldu Ayıyı bir türlü kovamayan bekçi isyan etti: Köpeğe 'hoşt' diyorsun gidiyor, buna ne diyeceğiz? Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı Bankaya götürdüğü 4 milyon 795 bin euro parayla kayıplara karıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:00:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]