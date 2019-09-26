Son Dakika Haberleri: Ardahan'da trafik kazası: 11 yaralı
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Ardahan'da trafik kazası: 11 yaralı

1 saat önce

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Ardahan'da trafik kazası: 11 yaralı, System.String[]

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çıldır-Ardahan kara yolunun lise kavşağında Gürbüz Kızıltaş idaresindeki 75 AS 753 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Doğuş Kirman'ın kullandığı 75 AH 382 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler Kızıltaş ile Kirman'ın yanı sıra her iki araçta bulunan Atalay Kızıltaş, Şafak Maral, Feridun Kızıltaş, Özden Kızıltaş, Fatih Kiraz, Berkay Kirman, Volkan Çimen, Yusuf Taşçı ve Sinan Yalçın yaralandı.

Çıldır Toplum Sağlığı Merkezinde ilk müdahaleleri yapılan ve hayati tehlikesi olmayan yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ardahan, Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:50 Kaynak: AA
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