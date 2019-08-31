Ardahan'da trafik kazası: 2 yaralı
2 saat önce
Ardahan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:36 Kaynak: AA
Ardahan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Ardahan Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ö idaresindeki 54 UF 169 plakalı otomobil, Ardahan- Artvin kara yolundaki Sahara mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü H.Ö ve eşi G.Ö hafif yaralandı.
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