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Ardahan'da trafik kazası: 2 yaralı

2 saat önce

Ardahan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Ardahan'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Ardahan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.


Ardahan Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ö idaresindeki 54 UF 169 plakalı otomobil, Ardahan- Artvin kara yolundaki Sahara mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü H.Ö ve eşi G.Ö hafif yaralandı.

Ardahan, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:36 Kaynak: AA
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