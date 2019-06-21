Son Dakika Haberleri: Ardahan'da turizm sektörünün sorunları çalıştayda tartışıldı
Son Dakika Güncel Haber

Ardahan'da turizm sektörünün sorunları çalıştayda tartışıldı

27 dakika önce

Ardahan'da turizm sorunları düzenlenen Çalıştayda tartışıldı.

Ardahan'da turizm sektörünün sorunları çalıştayda tartışıldı, System.String[]
Ardahan'da turizm sorunları düzenlenen Çalıştayda tartışıldı.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası'nin (ATSO) ortaklaşa düzenlediği iki günlük çalışta değerlendirme toplantısı ile sona erdi.

SERKA Ardahan Temsilcisi Nurullah Karaca, çalıştay sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çalıştayın bölge için son derece önemli olduğunu belirterek, çalıştaya bölge illerin yanı sıra, Gürcistan'dan da katılımcının olduğunu söyledi.

Karaca, çalıştay ile amaçlarının Gürcistan'daki önemli turizm sektörü paydaşlarına Ardahan'daki turizm destinasyonunu tanıtmak olduğunu belirterek, "Bu amaçla iki günlük bir teknik çalışma yaptık. Bunların içinde Çıldır Gölü, Şeytan Kalesi, Yalnızçam Kayak Merkezi ve Posof İlçesinin doğasını yer aldı. Misafirlerimiz buradaki işletmecilerle buluşturduk. Bu işletmecilerimizle fikir alışverişi yaptılar. Onların değerlendirmeli ile bizim beklentilerimizi örtüştürüp kendimizi nasıl geliştirebilirizi tartıştık. Ardahan'ın turizmde yıldızı parlayan bir şehir haleni gelmesi için neler yapabilirizi tespit etmeye çalıştık. Çokta verimli geçti." dedi.

Karaca, çalıştaya Gürcistan'ın yanı sıra, Erzurum, Kars ve Ağrı'dan katılımcıların olduğunu sözlerine ekledi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
gürcistan, turizm sektör, turizm, ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü Son dakika! Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek ABD'li bakanla konuşmasını anlatan Binali Yıldırım: Adam şaşırdı, 'Impossible, impossible' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 16:55:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da turizm sektörünün sorunları çalıştayda tartışıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]