Ardahan'da "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çocuklar uçurtma uçurdu - Son Dakika
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Ardahan'da "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çocuklar uçurtma uçurdu

07.06.2022 17:43
Ardahan'da "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çocuklar uçurtma uçurdu

Ardahan'da, "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında çocuklar aileleriyle uçurtma uçurdu.

Ardahan'da, "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında çocuklar aileleriyle uçurtma uçurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğün katkı sunduğu uçurtma şenliği kapsamında, çocuklar aileleriyle Halil Efendi Sentetik Çim Sahada toplandı.

Etkinliğe katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal, diğer kurum amirleri ve öğrenciler yeterli rüzgar olmamasına rağmen uçurtma uçurmaya çalıştı.

Burada konuşan Topal, çevre haftası dolayısıyla birçok etkinlik yaptıklarını, uçurtma şenliğinin etkinliklerin sonuncusu olduğunu söyledi.

Haftayı dolu dolu gerçekleştirdiklerini, etkinliklerle çevre ve doğaya yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Topal, şunları kaydetti:

"Etkinlikler amacına uygun oldu. Özellikle çevre ve doğanın ne kadar önemli olduğunu, bunu anlatmaya çalıştık. Bize hafta boyunca desteğini esirgemeyen başta Valimiz Hüseyin Öner olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. İlk etkinliğimiz Kura Nehir kıyısında çöp toplamaktı, bugün de çocuklarımız havaya uçurtma uçurtarak son etkinlik ile eğlenmeye çalıştı."

Topal, çevre ve doğaya yönelik çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, İklim Değişikliği, Türkiye, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da 'Türkiye Çevre Haftası' kapsamında çocuklar uçurtma uçurdu - Son Dakika

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